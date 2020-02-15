https://static.news.ru/photo/776edf98-4ffc-11ea-9590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал план по урегулированию ситуации в Донбассе, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности. Он попросил разработчиков подобных документов впредь учитывать мнение Киева по этому поводу.

Это же у нас там война. Просто хочу напомнить, можно спросить нас, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что приоритетными являются независимость и политика Украины, а также её видение урегулирования конфликта в регионе.

План по Донбассу, состоящий из 12 шагов, появился на сайте конференции 15 февраля, однако через некоторое время был удалён. В числе его авторов значились председатель конференции Вольфганг Ишингер, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, а также экс-глава МИД России Игорь Иванов.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Зеленского, Украина располагает одной из самых сильных в Европе армий, но хочет мирного разрешения конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что мир должен быть заключён на условиях Киева.