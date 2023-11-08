Зеленский попросил США дать доступ к военным технологиям Зеленский запросил у США доступ к военным технологиям для сотрудничества

Фото: APUkraine/twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром транспорта США Питом Буттиджичем поднял вопрос доступа к американским военным технологиям. Помощь — это не только деньги, но и сотрудничество, заявил глава страны в своем Telegram-канале.

Содержательная встреча с министром транспорта США Питом Буттиджичем. Обсудили восстановление инфраструктуры нашего государства, развитие транспортных возможностей для экспорта наших товаров на международные рынки, а также перспективы совместного оборонного производства <...> Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях, — сообщил Зеленский.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что США уже ведут поиски кандидатуры, которая их устроит, на место президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, если Вашингтону будут нужны выборы на Украине, они обязательно состоятся. При этом Белый дом рассматривает разные способы смены власти на Украине, однако выборы остаются приоритетным путем. С точки зрения США, это самый достойный вариант смены президентов, но переворот тоже возможен, и осуществлять его будут силы, подконтрольные Вашингтону, резюмировал Азаров.