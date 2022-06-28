Зеленский попросил организовать ему выступление на заседании Совбеза ООН РИА Новости: Зеленский попросил организовать ему выступление на заседании Совбеза ООН

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил организовать его выступление по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на источник в международной организации. Отмечается, что председательствующая Албания собирается удовлетворить его запрос.

Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, — заявил собеседник агентства.

Накануне Зеленский сообщил, что обратился к США с призывом признать Россию «страной — спонсором терроризма». Он добавил, что такое решение уже одобрено комитетом сената США, юридическое решение по этому вопросу может быть принято Госдепом.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать Россию «спонсором терроризма». Он подчеркнул, что выступает против подобной методологии и всегда стремился руководствоваться юридическим подходом по таким вопросам.