Украинский лидер Владимир Зеленский попросил организовать его выступление по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на источник в международной организации. Отмечается, что председательствующая Албания собирается удовлетворить его запрос.
Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, — заявил собеседник агентства.
Накануне Зеленский сообщил, что обратился к США с призывом признать Россию «страной — спонсором терроризма». Он добавил, что такое решение уже одобрено комитетом сената США, юридическое решение по этому вопросу может быть принято Госдепом.
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать Россию «спонсором терроризма». Он подчеркнул, что выступает против подобной методологии и всегда стремился руководствоваться юридическим подходом по таким вопросам.