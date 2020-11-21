Зеленский попросил молодых украинцев рассказать о любви к Родине

https://static.news.ru/photo/4e89b724-2be8-11eb-8078-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский попросил молодёжь стать участниками всеобщего флешмоба Ukraine NOW и рассказать о любви к стране. Авторы 10 лучших работ встретятся с президентом в День независимости, передаёт 21 ноября пресс-служба руководителя государства. Памятная дата отмечается в Незалежной 24 августа каждый год.

Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рождённых в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодёжь, — цитирует Зеленского его официальный Telegram-канал.

Он добавил, что исторические события последних лет на Украине для местных политиков стали способом получить высокие посты. Политик объяснил, что имеет в виду своих предшественников. По словам президента, на Украине на первом месте должны быть «закон, а не фамилии или прошлые заслуги», а главными ценностями — свобода и равенство. Зеленский напомнил, что народ Незалежной определит курс развития страны.

21 ноября на Украине отмечают День достоинства и свободы, приуроченный к годовщинам начала «оранжевой революции» 2004 года и «революции достоинства» 2013 года. В период наибольшего обострения противостояния во время Евромайдана, пик которого пришёлся на 18–20 февраля 2014 года, в Киеве погибли 80 активистов и 13 правоохранителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По её словам, зарубежные организации при других президентах никогда так часто не унижали Украину. Год назад Зеленский рассказал о договорах с МВФ и Всемирным банком, которые обещали Киеву кредит на $10 млрд. Киев получил только $2,1 млрд.