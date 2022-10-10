Зеленский попросил Макрона усилить украинскую ПВО

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Эммануэль Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что попросил французского лидера Эммануэля Макрона усилить украинскую систему противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что в ходе телефонного разговора также призвал усилить давление на Россию и обсудил необходимость жестко отреагировать на действия РФ.

Также провел срочный разговор с Эммануэлем Макроном. Обсудили усиление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок с Украиной, — написал Зеленский.

Также Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки», сообщил глава его офиса Андрей Ермак. Мероприятие пройдет 11 октября. Речь на нем пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.