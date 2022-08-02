Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе Зеленский попросил власти Одессы изучить петицию о сносе памятника Екатерине II

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Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Ранее соответствующая петиция набрала необходимые для ее изучения 25 тысяч голосов. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Ранее стало известно, что необходимое количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника Екатерине, вторая — об установке на этом месте памятника американскому порноактеру из 1990-х годов Билли Херрингтону. По мнению автора петиции, установка нового мемориала станет «четким сигналом», что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество.

В данном случае памятник Екатерине II... установлен в соответствии с решением Одесского городского совета... Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией, — говорится в сообщении.

Обращаясь к властям Одессы, украинский лидер отметил важность «защиты национальных интересов» и проработку вопросов «очищения» общественного пространства от объектов и памятников, «касающихся российского имперского и советского наследия».

Ранее сообщалось, что Зеленский должен будет рассмотреть петицию о легализации однополых браков на Украине. Соответствующая инициатива также набрала необходимые 25 тысяч голосов.