Зеленский попросил G7 создать «воздушный щит» над Украиной Зеленский попросил страны G7 предоставить системы ПВО для создания «воздушного щита» над Украиной

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в онлайн-формате на саммите «Большой семерки», попросил страны предоставить Киеву достаточное количество современных систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы создать «воздушный щит» над территорией страны. Он отметил, что такая помощь — часть гарантий безопасности, передает РИА Новости.

Первый пункт — оборонная поддержка, воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул: когда Украина получит достаточное количество систем ПВО, ракетные удары «перестанут работать».

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

Сутками позднее глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в результате обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры региона были уничтожены две электроподстанции. Накануне местные власти уже сообщали о попадании снарядов по энергообъектам.