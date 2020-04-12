Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов, — заявил Ляшко в интервью изданию «Левый берег».

Ранее украинское правительство предложило внести изменения в бюджет на 2020 год. Поправки предполагали создание фонда борьбы с коронавирусом на сумму около $3,4 млрд. Однако для этого требовалось сократить финансирования других сфер. Верховная рада не поддержал такие изменения и отправил законопроект на доработку. Тогда кабмин сократи бюджет фонда до $2,4 млрд.

По состоянию на 12 апреля, как писал NEWS.ru, на Украине зафиксировано порядка 2777 случаев инфицирования, умерли 83 человека, исцелились 89 пациентов.

В общей сложности в мире уже 1,78 млн случаев инфицирования, умерли 108,88 тысячи человек, выздоровели 405,9 тысячи.