Зеленский пообещал Украине «мощный сентябрь» Зеленский: в сентябре Украина получит новые пакеты военной помощи

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале пообещал «мощный сентябрь» для страны. По его словам, в первый осенний месяц Киев получит новые пакеты военной помощи, в число которых входят артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, а также средства для разминирования. Он подчеркнул, что о потребностях Украины осведомлены все ее союзники.

Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое — наша защита. Новые оборонительные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования, — написал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер сообщил о намерении провести переговоры касательно присоединения новых стран к гарантиям безопасности для Украины и поучаствовать в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

10 августа администрация Белого дома запросила у конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $13 млрд на оказание экстренной военной помощи Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым странам в сфере экономики и безопасности.

По данным издания The Washington Post, Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны. По имеющимся данным, Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд.