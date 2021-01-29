Зеленский пообещал украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/416ac6ba-630f-11eb-a759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farouk Batiche/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заверил сограждан, что их будут прививать от коронавируса бесплатно.

Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Зеленский отметил, что профилактика COVID-19 может ударить по кошельку большинства украинцев. При этом подчеркнул, что государство не должно зарабатывать на вакцине.

Вместе с тем президент добавил, что власти поддерживают развитие рынка, чтобы украинцы, у которых есть средства, могли привиться самостоятельно. Сколько будет стоить эта процедура в частных клиниках, он предположить затруднился.

Зеленский также заверил, что вакцинация будет носить добровольный характер, но призвал соотечественников внимательно отнестись к своему здоровью.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина в середине февраля ожидает получения 117 тысяч доз американской вакцины от коронавируса Pfizer.

Накануне Верховная рада одобрила закон, который запрещает использование на Украине российских препаратов от COVID-19.