Зеленский пообещал Трампу лично провести экскурсию на поле боя

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться на фронт и лично показать экс-президенту США Дональду Трампу, что происходит на поле боя, если политик приедет. По его словам, Трамп обещает завершить конфликт, однако он не видел, как обстоят дела «на самом деле». Публичное приглашение экс-президенту уже было оглашено, добавил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Я его (Дональда Трампа. — NEWS.ru) публично пригласил. Это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что на самом деле происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт. Если у нас будет разговор о том, как закончить конфликт, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram (деятельность в РФ запрещена), а настоящая война, — заявил украинский президент.

Также Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Авдеевки связан с содержанием Украины в «искусственном дефиците» вооружения и артиллерийских снарядов. По его словам, действия ВСУ ограничиваются дальностью и наличием средств поражения, а отсутствие боеприпасов он связал с «ослаблением демократии».