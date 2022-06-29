Зеленский пообещал «наказать» сотрудников российских СМИ за Украину

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении пообещал «наказать» российских журналистов за поддержку спецоперации на Украине. Заявление опубликовано в Telegram-канале офиса главы государства, пишет ТАСС.

Зеленский рассказал о своём выступлении в ООН, где он призвал к созданию трибунала для рассмотрения действий российских военных на Украине.

Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан, — пригрозил украинский президент.

Глава государства не уточнил, каким образом будут наказаны сотрудники российских СМИ.

Ранее Владимир Зеленский в ходе заседания Совбеза ООН по Украине попросил организацию лишить Россию права полномочий в Генассамблее. Он заявил, что у России «нет права» участвовать и голосовать по вопросам ситуации на Украине, которая «является неспровоцированной».