Зеленский пообещал долю американцам с производства оружия на Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей американского военно-промышленного комплекса (ВПК) войти в долю украинских оборонных компаний, сообщает офис президента Украины. Соответствующее предложение глава государства сделал на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне. Он отметил, что украинский ВПК готов наращивать объемы производства техники и боеприпасов, и попросил оказать в этом поддержку.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний. <...> Он также рассказал, что Украина хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний, что будет в интересах всех сторон, — говорится в сообщении.

На встрече присутствовало руководство BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding и AeroVironment. Речь на ней шла о совместном производстве на Украине артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

Ранее Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс назвал этот визит «позорным фарсом». По его мнению, он задуман специально с целью давления на республиканцев, чтобы они изменили свою позицию в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине.