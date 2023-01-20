Зеленский пообещал не наступать на Россию на танках Leopard

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от Германии передачу танков Leopard 2 после отказа от немецкой стороны. В интервью Tagesschau он пообещал, что техника нужна исключительно для обороны Украины, и танки не поедут по России. Он подчеркнул, что в стране каждый день гибнут люди.

У нас каждый день гибнут люди. Ты можешь дать «Леопарды»? Ну дай! Мы же не наступаем. «Леопарды» эти, если кто переживает, не поедут по территории Российской Федерации, мы защищаемся, – подчеркнул Зеленский.

По его мнение, решение «за» или «против» поставки танков Leopard 2 Украине — политическое. Он призвал власти Германии дать четкий и честный ответ касательно причины отказа от поставок танков.

По мнению немецкого вице-канцлера, министра экономики и проблем климата Роберта Хабека, нежелание поставлять танки на Украину вызвано событиями прошлого Германии. По его словам, Берлину будет проще поставить танки на Украину, если первым это сделает Вашингтон.

По данным Bloomberg, Белый дом не считает позицию ФРГ логичной, так как немецкие танки Leopard можно поставить Украине раньше, чем Abrams, украинских военных будет проще обучить их эксплуатации. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена предположил, что Берлин не собирается менять позицию.