Зеленский получил высшую военную награду Латвии Зеленский получил от президента Латвии высшую военную награду страны

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получил высшую военную награду Латвии — орден Виестура, говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса украинского лидера. Орден лично вручил латвийский президент Эгилс Левитс, прибывший в Киев вместе с польским премьер-министром Матеушем Моравецким 9 сентября.

На Аллее смелости в центре украинской столицы появились две новых таблички. Одна из них посвящена латвийскому лидеру, другая — польскому премьеру.

Именно здесь, на Аллее смелости, появляются имена лидеров государств, народы которых с нами с начала и до конца, до победного конца, — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины представил к ордену Ярослава Мудрого второй степени главу Минобороны Британии Бена Уоллеса, написал руководитель украинского военного ведомства Алексей Резников. Министр заявил, что вручение награды — «благодарность за вклад в поддержку» Украины.

24 августа Борису Джонсону вручили украинский орден Свободы за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины. Эта награда является самой значимой для иностранных граждан на Украине.