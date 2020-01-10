https://static.news.ru/photo/cead00ae-339c-11ea-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с представителями США, в ходе которой ему передали важные данные по авиакатастрофе в Тегеране. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин, — написал политик в Twitter.

По его словам, украинские специалисты в ближайшее время изучат эти данные.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 10 января 2020 г.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя, писал NEWS.ru.