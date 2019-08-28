https://static.news.ru/photo/f3972fb4-c98b-11e9-ac64-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% жителей страны. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провёл Фонд «Демократические инициативы».

Результаты исследования в Киеве представила директор организации Ирина Бекешкина.

Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел. <...> Это наивысший результат, — цитирует Бекешкину « Интерфакс-Украина ».

По её словам, позитивный баланс среди политических лидеров имеют и члены команды Зеленского: Дмитрий Разумков, у которого баланс доверия с индексом +25, и Андрей Богдан с индексом +5.

Другие лидеры политических сил, которые вошли в состав Верховной Рады, находятся на минусовой шкале. У Святослава Вакарчука −25, у Юрия Бойко −35, у Юлии Тимошенко −63, у Петра Порошенко −72.

Такой баланс — своего рода чаша весов. Чем выше плюсовое значение, тем доверия больше. Чем ниже минусовое, тем популярности у людей меньше, пояснила Бекешкина.

Ранее News.ru писал, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал об условии, при котором Владимир Зеленский сможет рассчитывать на второй срок. По его словам, главным показателем эффективности главы государства является количество вернувшихся на родину украинцев.