Зеленский полетит в Испанию FP: Зеленский отправится на встречу к премьер-министру Санчесу в Испанию

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, 27 мая, передает агентство France-Presse со ссылкой на правительство Испании. Его примет премьер-министр страны Педро Санчес.

Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес, — пишет агентство.

Отмечается, что Санчес примет Зеленского в полдень по местному времени (13.00 мск). Затем они проведут пресс-конференцию.

Ранее завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин напомнил в разговоре с NEWS.ru, что Владимир Зеленский уже однажды отложил визиты в Испанию и Португалию из-за перестановок в российском правительстве. По его словам, советники украинского главы могли решить, что тому лучше находиться в Киеве, учитывая ситуацию на фронте.

Позднее стало известно, что Испания начала подготовку нового пакета военной помощи Киеву. Глава военного ведомства Маргарита Роблес уточнила, что они отправят Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и системы борьбы с беспилотниками. Кроме того, в новый пакет помощи войдет партия танков Leopard 2A4. Она должна прибыть на Украину в конце июня.