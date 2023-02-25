Зеленский показал комнату, в которой живет с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский показал местному телеканалу «1+1» комнату, в которой он, по его словам, живет с самого начала российской спецоперации. Комната располагается в здании офиса главы государства.

Я тут живу. Год, — сказал Зеленский во время экскурсии.

Украинский лидер пояснил, что проводит в этом помещении все свободное время, кроме тех случаев, когда нужно спускаться в бомбоубежище.

На кадрах видны рабочий стол, кровать, телевизор на стене, раковина, шкаф, в котором висит куртка. Окна в помещении завешены плотными шторами.