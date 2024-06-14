Зеленский похвастался «эскадрильями истребителей» от США Зеленский: США передадут Украине «эскадрильи» F-16 и Patriot

Фото: defense.gov

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США предполагает поставки Киеву систем ПВО Patriot и истребителей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X. По его словам, Штаты передадут ВСУ целые эскадрильи и здесь нет никакого преувеличения, однако точных цифр политик не назвал.

Очень конкретные положения по системам Patriot, очень конкретные положения по поставкам боевых эскадрилий Украине, я не ошибся, множества эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16,— заверил Зеленский.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что Зеленский и его американский коллега Джо Байден намерены подписать соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии. Договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России, уточнил он. Политики, как стало известно, 13 июня осуществили задуманное и заключили рассчитанную на 10 лет договоренность.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что правительство США, несмотря на заключенный договор о гарантиях безопасности, скорее всего, не верит, что Украина будет существовать через 10 лет. Именно по этой причине Белый дом дает Киеву щедрые обещания, осознавая отсутствие необходимости их выполнять, резюмировал он.