Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США предполагает поставки Киеву систем ПВО Patriot и истребителей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X. По его словам, Штаты передадут ВСУ целые эскадрильи и здесь нет никакого преувеличения, однако точных цифр политик не назвал.

Очень конкретные положения по системам Patriot, очень конкретные положения по поставкам боевых эскадрилий Украине, я не ошибся, множества эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16,— заверил Зеленский.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что Зеленский и его американский коллега Джо Байден намерены подписать соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии. Договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России, уточнил он. Политики, как стало известно, 13 июня осуществили задуманное и заключили рассчитанную на 10 лет договоренность.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что правительство США, несмотря на заключенный договор о гарантиях безопасности, скорее всего, не верит, что Украина будет существовать через 10 лет. Именно по этой причине Белый дом дает Киеву щедрые обещания, осознавая отсутствие необходимости их выполнять, резюмировал он.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ