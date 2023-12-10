Появилось видео разговора Зеленского и Орбана Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном

Фото: EPA/ТАСС

Виктор Орбан, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея. Видео беседы двух политиков опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Разобрать, о чем именно говорят Зеленский с Орбаном, невозможно. Лишь видно, что Зеленский то хмурится, то высоко поднимает брови. Оробан при этом что-то ему объясняет и активно жестикулирует.

Ранее сообщалось, что Венгрия внимательно изучит новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже очевидно, что он не отвечает требованиям Будапешта, сообщал ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что права венгерского сообщества в стране все еще ущемляются.

До этого Орбан заявил, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Политик указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.