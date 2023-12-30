Зеленский подвел военные итоги года Зеленский: в этом году Украина не отступила ни на каком направлении

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

В 2023 году Украина не отступила ни на одном направлении, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, подводя военные итоги года. Он также отметил, что вся соответствующая работа будет продолжена.

Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. <...> В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо. Мы продолжаем работать как одна команда, — заявил украинский лидер.

Ранее вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл отметил, что Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации по итогам 2023 года. По его словам, год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает.

До этого американское издание Responsible Statecraft писало, что Зеленский по итогам 2023 года оказался в изоляции. По данным СМИ, президент Украины остался без поддержки почти всех ключевых союзников. Прежде всего речь идет о США, которые заметно сменили риторику по данному вопросу, говорится в материале.

В свою очередь экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предполагал, что Зеленскому необходимо уйти в отставку из-за его неспособности защитить страну от российских ударов. По его мнению, украинский лидер показывает полную беспомощность. Также Соскин призвал уйти в отставку главу Минобороны Украины Рустама Умерова.