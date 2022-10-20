Зеленский подтвердил уничтожение на Украине трех энергетических объектов

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 октября в стране были поражены объекты энергетической инфраструктуры. Три из них уничтожены, написал он в Telegram.

Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За этот день три энергетических объекта были уничтожены, — отмечается в его сообщении.

Также украинский президент призвал соотечественников утром 20 октября сократить потребление электроэнергии.

ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики Украины 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Масштабные перебои с подачей электричества теперь наблюдаются по всей Украине.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября на всей территории Украины вводится ограничение поставок электроэнергии. Он призвал всех украинцев экономно расходовать электроэнергию и предупредил, что в противном случае временных отключений не избежать.