Зеленский подтвердил свое выступление на саммите G20

Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите «Группы двадцати» (G20). Соответствующее видеообращение размещено в Telegram-канале политика. Он анонсировал свое выступление в день начала работы саммита, 15 ноября. При этом в администрации главы украинского государства отметили, что участие Зеленского в форуме будет носить, вероятно, онлайн-характер.

В Индонезии пройдет саммит «Группы двадцати», и наша позиция на нем будет представлена. <...> Уже во вторник (15 ноября) будет мое выступление, — сказал Зеленский.

При этом он не уточнил формат своего участия. Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что президент примет участие в саммите, вероятнее всего, в онлайн-режиме.

В начале ноября Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если на нем будет присутствовать его российский коллега Владимир Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящей встрече.

Саммит G20 стартует на индонезийском острове Бали 15 ноября и продлится два дня. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что европейские чиновники не видят признаков того, что Пекин откажется от поддержки Москвы на предстоящем саммите G20. По мнению авторов материала, в целом на предстоящее мероприятие не следует возлагать больших надежд.