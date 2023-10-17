Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Фото: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины применили американские ракеты ATACMS. В своем видеообращении он поблагодарил американских партнеров за военную помощь.

Сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам. Наши договоренности выполняются. ATACMS себя показали, — сказал Зеленский.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска в ночь на 17 октября атаковали город Бердянск Запорожской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. По его словам, это первый случай применения такого вооружения со стороны ВСУ.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил, что американские ракеты ATACMS уже переданы Украине. Он подтвердил, что ВСУ применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что Киев задействует американские ракеты ATACMS в террористических целях. Объектами поражения, как считает Захарова, станет гражданская инфраструктура Донбасса и Крыма.