Зеленский подтвердил перебои с электроэнергией в пяти регионах Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в Twitter сообщения о полном или частичном отключении электроэнергии в пяти регионах страны. По его словам, обесточены полностью Донецкая и Харьковская области, и частично — Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, — написал украинский лидер.

О перебоях с электроэнергией ранее сообщали украинские СМИ. При этом помимо перечисленных Зеленским регионов, упоминались также Одесская и Полтавская области.

В Харькове из-за отключения электроснабжения остановилось метро, из-за чего пассажирам приходилось добираться пешком по тоннелям до ближайших станций. В Полтаве из-за перепадов напряжения прямо на ходу загорались троллейбусы.

Некоторое время спустя власти трех регионов – Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей – заявили о восстановлении энергоснабжения.