Зеленский заявил об угрозе всем энергообъектам Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в Telegram-канале по поводу массированной ракетной атаки по городам Украины. Он предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране. По словам президента, атакующие «стремятся к панике и хаосу» и хотят уничтожить энергосистему Украины.

Энергообъекты [являются целью] по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг, — заявил Зеленский.

Он призвал украинцев оставаться сегодня в укрытиях, соблюдать правила безопасности и заверил, что благодаря военным все будет хорошо.

Ранее очевидцы сообщили, что на теплоэлектроцентрали № 6 в Киеве начался мощный пожар. Кадрами с предполагаемого места происшествия они поделились в Сети, на них виден поднявшийся над энергетическим объектом дым.

Об ударах по энергетической инфраструктуре написал в Telegram-канале и глава Житомирской области Виталий Бунечко. По его словам, часть потребителей переведена на резервные источники питания.