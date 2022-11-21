Зеленский подписал закон об отмене финмониторинга должностных лиц

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц. Таким образом власти Украины нарушили одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. — говорится в сообщении организации в соцсети.

Уточняется, что это одно из семи требований, которое было необходимо для начала переговоров для вступления Украины в ЕС. Пожизненный мониторинг отменен в отношении политически значимых лиц. Теперь они будут находиться под наблюдением только в течение трех лет после освобождения от должности. То есть бывшие политики смогут выждать и легализовать любые средства через три года, приходит к выводу ЦПК.

Организация считает, что политики, уничтожив систему финмониторинга, «фактически заблокировали вступление Украины в ЕС».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. В июне главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако для начала переговоров стране нужно выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. Она отметила, что Украина является не рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество.