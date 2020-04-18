Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет на 2020 год

https://static.news.ru/photo/87211072-8180-11ea-8188-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в государственный бюджет страны на 2020 год.

Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Новый закон предполагает, что в стране создадут Фонд борьбы с коронавирусом. На его счёте будет 64,7 млрд грн. Эти средства пойдут на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19. Расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.



Кроме этого, правительство решило поддержать наиболее уязвимые слои населения. Для этого выделят 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям.

По данным на 18 апреля, на Украине выявлено 5106 случаев коронавирусной инфекции, 133 из которых закончились летальным исходом, 275 пациентов выздоровели. В стране с 17 марта действует общенациональный карантин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский сдал анализ на наличие коронавируса в организме, его результат оказался положительным. Предприниматель отметил, что не наблюдает у себя никаких симптомов инфекции, температура держится в пределах нормы.