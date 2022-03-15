Зеленский подписал закон о запрете отрицания российской агрессии

Закон, запрещающий отрицать или оправдывать «агрессию России» в отношении Украины, подписал украинский президент Владимир Зеленский. За нарушение закона предусматривается уголовная ответственность. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комитет гуманитарной и информационной политики Украины.

Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, — говорится в сообщении.

Согласно данному закону, запрещается оправдывать или признавать правомерной «агрессию РФ против Украины» и представлять её в качестве внутриукраинского или гражданского конфликта.

В комитете подчеркнули, что ответственность за нарушение закона будет носить уголовный характер.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа указано, что призывы к антироссийским санкциям также наказуемы. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо заключение под стражу на срок до трёх лет.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, необходимость закона продиктована «абсолютно беспрецедентной информационной войной» против России в связи со спецоперацией на Украине.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.