Зеленский подписал закон о введении нового вида уголовного наказания Зеленский ввел пробационный надзор на Украине

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении нового вида уголовного наказания — пробационного надзора, который предусматривает отказ от тюремного заключения по ряду правонарушений, сообщается на сайте министерства юстиции страны. В перечне 29 видов правонарушений, за которые не будут отправлять в колонию.

Президент Украины подписал Закон № 9185 «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины». <...> Согласно ему за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором, — отметили в ведомстве.

Новая мера, в частности, распространится на такие виды преступлений, как умышленное нанесение телесных повреждений, бытовое насилие, публичные призывы к совершению терактов, посев и выращивание снотворного мака и конопли.

Осужденному при пробационном надзоре придется отмечаться по месту регистрации, при смене места жительства уведомлять об этом органы МВД, не покидать пределы страны. В ряде случаев на осужденного наденут электронный браслет. Закон вступит в силу через полгода.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране с 7 января на 25 декабря. Украинский парламент до этого одобрил проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.