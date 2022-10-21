Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет. Украинки, специальность которых сходна с военно-учетной, могут быть поставлены на воинский учет по собственному желанию, говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной рады.

Закон был одобрен украинскими парламентариями 7 октября. Речь идет о женщинах, пригодных по состоянию здоровья и возрасту к прохождению воинской службы. Исключением являются только женщины с медицинским образованием — им нужно становиться на учет в обязательном порядке.

На военнообязанных женщин распространяется тот же запрет, что и на мужчин. Им нельзя покидать страну в условиях военного положения. Зеленский заявлял, что в стране готовится реформа ВС, возможно, призывная армия будет строиться по принципу израильской.

Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр сообщила, что в Вооруженных силах Украины работают более 50 тысяч женщин. Свыше 5 тысяч из них находятся на передовой.