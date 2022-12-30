Зеленский подписал закон о нацменьшинствах на Украине

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Принятие документа является необходимым условием евроинтеграции республики, его ранее выставил Евросоюз. Там потребовали переработки украинского законодательства в сфере защиты прав нацменьшинств.

Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который Рада приняла в декабре, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новый закон Украины о национальных меньшинствах циничным глумлением над их правами. Положения, касающиеся этнических русских, она назвала иллюстрацией нацизма и сегрегации, отметив, что закон ограничивает права этнических русских на все время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

В частности, запрещаются мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях и участие в международной деятельности. Российский дипломат подчеркнула, что «вернуть русским людям» их права поможет «только реализация целей и задач специальной военной операции».