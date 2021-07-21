Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Закон «О коренных народах Украины» подписал президент страны Владимир Зеленский. Данный закон определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков. Об этом сообщает офис главы государства.
В законе
В качестве коренных народов вновь утверждённый закон определяет крымских татар, караимов и крымчаков. Эти народы по новому закону имеют право на самоопределение, устанавливать свой политический статус в рамках конституции страны, могут создавать собственные учебные заведения и проводить там обучение на родном языке, создавать свои СМИ.
1 июля данный закон был принят парламентом Украины. Он определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Русские в данный перечень не включены.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
Ранее сообщалось, что в нескольких магазинах в украинских Черновцах на входе появились наклейки, направленные против русского и русскоговорящего населения страны.