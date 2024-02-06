Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Согласно документу, опубликованному на сайте президентской администрации, Зеленский поручил вести работу над созданием нового рода войск Генштабу Украины.

Стратегический вопрос. Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего — это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. Этот год должен стать решающим по многим аспектам. И, очевидно, на поле боя, — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, дроны показали свою эффективность в боях на земле, в небе и на море. Он указал, что благодаря применению беспилотников Украине удалось «реально изменить» ситуацию в Черном море. Отражение штурмов на земле — это тоже во многом именно работа беспилотных систем, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины назвал это частью перезагрузки тех элементов государственной системы, которые нужды для того, чтобы страна «достигла своих целей». Он добавил, что направит предложения по новой структуре на рассмотрение СНБО.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации на Украине. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.