Зеленский поручил проработать петицию о визовом режиме для граждан РФ Зеленский поручил премьер-министру Украины проработать петицию о визовом режиме для граждан РФ

Владимир Зеленский / Фото Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение визового режима для граждан РФ, информация об этом появилась на официальном сайте главы государства. Отмечается, что Зеленский поручил своему премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос уже на законодательном уровне.

Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России и поручил премьер-министру рассмотреть данный вопрос, — сообщается на сайте.

Сам Зеленский назвал данный вопрос «важным и насущным» в нынешних реалиях. Он также указал, что предложение о принятии проекта исходило от граждан страны, поднявших этот вопрос с помощью соответствующей петиции.

Ранее в МИД России сообщили, что гражданам Украины не грозит введение визового режима при въезде в Россию. У ведомства нет таких намерений, а информация о них является фейком, подчеркнул источник.

Ранее Владимир Путин разрешил лицам без гражданства и иностранцам с территорий ЛНР, ДНР и Украины приезжать в Россию без визы. Соответствующий указ был подписан 5 марта. Согласно его положениям, украинцы и жители ЛДНР могут въехать и выехать из России по документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в РФ в этом качестве, а также по документам, срок которых уже истёк.