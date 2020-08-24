Зеленский поддержал новый саммит «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/b8409d0c-e621-11ea-9de4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна поддерживает позицию Германии, которая предлагает провести саммит «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия и Франция) в сентябре.

Такое заявление он сделал в ответ на слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который в ходе встречи с политиком выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» придаст импульс выполнению решений парижской встречи.

Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября, — передаёт слова Зеленского сайт украинского лидера.

Ранее Зеленский подтвердил, что встреча советников глав стран — участниц «нормандского формата» пройдёт 28 августа, после чего должна быть встреча на уровне глав МИД, писал NEWS.ru.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.