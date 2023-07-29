Зеленский заявил, что побывал на передовых позициях ВСУ под Артемовском

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский (на заднем плане)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что побывал на передовых позициях ВСУ на Артемовском направлении. Он объяснил, что прибыл туда, чтобы поздравить солдат с их профессиональным днем.

Бахмутское направление, передовые позиции сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, — сообщил Зеленский.

Он отметил, что заслушал доклад командира и пообщался с военнослужащими. Позднее Зеленский сообщил, что также посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку, находящиеся на территории ДНР, контролируемой Киевом.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы Украины под Артемовском находятся в затруднительном положении. По его словам, ВСУ пытаются закрепить позиции в районе Клещеевки, однако несут значительные потери. Ключевой проблемой для них остается плотность артиллерийского и минометного огня со стороны российских войск, добавил он.

Военкор Юрий Котенок в свою очередь сообщал о ликвидации иностранного наемника на Артемовском направлении. По его словам, ВС РФ ликвидировали гражданина Грузии, который руководил отрядом «Черный орел».