Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за помощь. Украинский лидер также отметил, что в конце беседы они обсудили активизацию политического диалога и торгово-экономических отношений между странами.