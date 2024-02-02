Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за помощь. Украинский лидер также отметил, что в конце беседы они обсудили активизацию политического диалога и торгово-экономических отношений между странами.
Первым делом поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране. Проинформировал коллегу о результатах работы советников по безопасности по реализации украинской формулы мира и подготовительные мероприятия перед проведением Глобального саммита мира, — написал Зеленский.