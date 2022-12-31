Зеленский поблагодарил Шольца за помощь Украине в 2022 году Зеленский поблагодарил Шольца за помощь и «переход в новую эпоху»

Фото: @Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за помощь, оказанную Берлином в 2022 году и за «переход в новую эпоху». В своем Twitter Зеленский указал, что в 2022 году Германия помогла Украине с оружием, а также поддержала финансово и технически, в том числе поспособствовала в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Благодарю вас за «Zeitenwende» (в переводе с немецкого означает «смена эпохи» или «переход в новую эпоху». — NEWS.ru), господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой, — написал глава Украины.

Кроме того, украинский президент отметил, что миллионы украинцев нашли убежище в Европе, а в G7 установилось «украиноцентричное председательство».

В Германии объявили слово 2022 года, им стало слово «Zeitenwende», которое переводится на русский язык как «смена эпох» или «переход в новую эпоху». Лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене объяснили свой выбор тем, что именно это понятие нередко звучало из уст федерального канцлера после начала спецоперации России на Украине.

Ранее читатели немецкой Die Welt в комментариях раскритиковали Шольца после его новогоднего поздравления граждан, в котором он дал обещание оказывать поддержку Украине. Они возмутились призывами политика продолжать экономить электричество и потребовали от него уйти в отставку.