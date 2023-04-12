Зеленский перестанет хранить белорусские секреты Зеленский предложил выйти из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил выйти из соглашения с Белоруссией о защите государственных секретов. Соответствующий законопроект он внес в Верховную раду. Соглашение о защите гостайн между странами подписали в Киеве в 2004 году, а Рада ратифицировала его в 2005-м.

Оно закрепляет, что в интересах обеих стран обеспечивается защита государственных секретов, передаваемых и получаемых в процессе двустороннего сотрудничества.

По договору Минск и Киев должны были применять меры защиты, которые используют в отношении собственных тайн; использовать секретную информацию только в целях, предусмотренных при ее передаче; передавать секреты третьим сторонам только с письменного согласия.

24 февраля Киев расторг договор с Москвой о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Соглашение, подписанное Киевом и Москвой в 2003 году, предусматривало свободное перемещение судов под флагами Украины и России, в том числе совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды.