https://static.news.ru/photo/fef72948-d892-11e9-aff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей «главной миссией» завершение военного конфликта на востоке страны и «деоккупацию» украинских территорий.

Как передаёт РБК , украинский лидер выступил на совместном брифинге в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Зеленский отметил, что Европа находится в опасности, пока Россия «игнорирует международное право», и попросил Чапутову поддержать требования Киева о выводе «оккупационных войск» и возвращения «всех временно оккупированных территорий».

Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе, — заключил Зеленский.

Украина отказывается признавать результат референдума, состоявшегося в марте 2014 года, по итогам которого Крым вошёл в состав России. Официальный Киев считает полуостров незаконно аннексированным. Украинские власти также считают РФ полноценным участником конфликта в Донбассе и не раз заявляли о присутствии в регионе российских вооружённых сил.

News.ru ранее привёл сумму, в которую украинскому бюджету обойдётся содержание президента и его кабинета в 2020 году. На Зеленского и его аппарат потратят около $40 млн.