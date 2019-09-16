Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей «главной миссией» завершение военного конфликта на востоке страны и «деоккупацию» украинских территорий.
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Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе, — заключил Зеленский.
Украина отказывается признавать результат референдума, состоявшегося в марте 2014 года, по итогам которого Крым вошёл в состав России. Официальный Киев считает полуостров незаконно аннексированным. Украинские власти также считают РФ полноценным участником конфликта в Донбассе и не раз заявляли о присутствии в регионе российских вооружённых сил.
News.ru ранее привёл сумму, в которую украинскому бюджету обойдётся содержание президента и его кабинета в 2020 году. На Зеленского и его аппарат потратят около $40 млн.