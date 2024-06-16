Зеленский ответил, является ли Китай врагом Украины Зеленский: Украина никогда не называла Китай своим врагом

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Владимир Зеленский

Украина никогда не говорила, что Китай является ее врагом, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале офиса главы государства. Он призвал не использовать это понятие в отношении КНР. По словам Зеленского, единственным врагом Украины является президент России Владимир Путин.

Украина никогда не говорила, что Китай наш враг. И, пожалуйста, не используйте это в отношении Китая. Я всегда говорил, что Украина имеет одного врага, и это Путин, — заявил украинский лидер.

Зеленский утверждает, что Украина всегда уважала Китай, его территориальную целостность, суверенитет, народ, ценности и выбор страны. При этом Киев хотел бы, чтобы Пекин поступал аналогичным образом. Кроме того, Зеленский назвал Китай серьезной страной, обладающей политическим и экономическим влиянием на Россию.

Я считаю, что Китай мог бы помочь нам. Поэтому мне бы хотелось, чтобы те или иные предложения, которые имеет китайская сторона, были в нашем диалоге, — добавил политик.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева начать переговоры с Москвой «уже завтра». Однако, по его словам, для этого Россия должна «уважать территориальную целостность» страны и вывести войска.