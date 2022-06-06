Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского лидера Владимира Путина вывозить зерно транзитом через Белоруссию, сообщает РИА Новости. По его словам, Киев не готов идти на уступки, потому что «не готов помогать дружественным соседям».

Нам предлагали ехать [экспортировать зерно] через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным соседям», — сказал Зеленский.