Зеленский ответил на вопрос о возможном закрытии телеканала «Наш»

https://static.news.ru/photo/1c312fc0-6c91-11eb-9f9c-96000091f725_660.jpg Фото: nashlive.ua/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста телеканала «Наш» о том, собираются ли украинские власти закрывать этот канал.

Он заявил, что в офисе президента не планируют закрывать этот канал.

Мы ваш телеканал не планируем закрывать, — передаёт ТАСС.

Телеканал «Наш» был запущен в 2018 году. Его владельцем является один из лидеров «Оппозиционного блока» и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая может быть близка к российским властям), который является владельцем медиахолдинга «Новости». В результате этого перестали вещать телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых тот является. Ограничения предусматривают аннулирование или приостановку лицензий на вещание, запрет на использование радиочастотного ресурса Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.

Такое решение, как утверждают украинские власти, направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора» (России). Сейчас телеканалы можно посмотреть только на YouTube.