Зеленский ответил на вопрос о переносе конфликта на территорию России Зеленский заявил, что у Украины нет цели перенести конфликт на территорию России

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не хочет переносить вооруженный конфликт на территорию России, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion. По словам украинского лидера, такое развитие кризиса никогда не было целью Киева.

Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью, — заявил Зеленский.

Он также сказал, что звучащие слова о столкновении НАТО с РФ на территории Украины — российская идея, что на территории Альянса военных действий как раз нет.

НАТО — это объединение безопасности, но на его территории нет войны. <...> В НАТО, извините, речь идет о нашей безопасности и защите нашего народа, вот и все, — высказался президент.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится контролировать все территории, которые сейчас прописаны в Конституции страны как российские. Таким образом он ответил на вопрос, хочет ли Москва захватывать украинские территории в ходе военной операции.

До этого папа римский Франциск в ходе визита в Португалию заявил, что для урегулирования конфликта на Украине и в других странах Европе следует искать креативные пути. Он также назвал тревожным то, что в мире «постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей».