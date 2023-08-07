Украина не хочет переносить вооруженный конфликт на территорию России, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion. По словам украинского лидера, такое развитие кризиса никогда не было целью Киева.
Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью, — заявил Зеленский.
Он также сказал, что звучащие слова о столкновении НАТО с РФ на территории Украины — российская идея, что на территории Альянса военных действий как раз нет.
НАТО — это объединение безопасности, но на его территории нет войны. <...> В НАТО, извините, речь идет о нашей безопасности и защите нашего народа, вот и все, — высказался президент.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится контролировать все территории, которые сейчас прописаны в Конституции страны как российские. Таким образом он ответил на вопрос, хочет ли Москва захватывать украинские территории в ходе военной операции.
До этого папа римский Франциск в ходе визита в Португалию заявил, что для урегулирования конфликта на Украине и в других странах Европе следует искать креативные пути. Он также назвал тревожным то, что в мире «постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей».