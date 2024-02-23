Зеленский отверг 24-часовой план Трампа о разрешении конфликта на Украине Зеленский: Трамп не сможет за сутки урегулировать конфликт на Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не поверил в способность бывшего американского лидера Дональда Трампа разрешить украинский конфликт за 24-48 часов, передает телеканал Fox News. Глава государства в очередной раз пригласил миллиардера посетить страну для обсуждения вопроса урегулирования.

Я не могу понять, как это возможно. Он не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной, — отметил он.

Зеленский предложил Трампу поделиться идеями по разрешению конфликта. Однако президент уверен в своей способности переменить позицию республиканца.

Ранее военный обозреватель, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ полковник в отставке Виктор Баранец, заявил, что если Дональд Трамп одержит победу на грядущих президентских выборах в США, политика этой страны в отношении России останется прежней и смена хозяина Белого дома не повлияет на ход СВО. В реализации задач военной спецоперации на Украине Москва должна рассчитывать только на себя, добавил он.

До этого депутат Дмитрий Новиков уточнил, что в Европе боятся избрания Трампа главой Белого дома, так как он может потребовать от стран ЕС увеличения военных расходов, которые должны поступать в общий бюджет НАТО. По его словам, республиканец, даже будучи ранее главой государства, никогда не стремился к разрушению Североатлантического альянса или выходу США из этого блока.