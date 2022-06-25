Зеленский отстранил от работы послов в шести странах Зеленский отстранил от работы послов Украины в Грузии, Словакии, Португалии, Иране, Ливане и Таджикистане

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности послов Украины в Грузии, Словакии, Португалии, Иране, Ливане и Таджикистане. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера страны. Также сообщается о назначении новых дипломатов в Португалии, Новой Зеландии, Ливане и Словакии.

В документе говорится, что Зеленский принял решение об отстранении сотрудников дипмиссии в связи с неэффективным исполнением ими своих должностных обязанностей, поскольку им не удалось убедить власти данных государств присоединиться к санкционному давлению на Россию.

Ранее стало известно, что Зеленский собрался уволить главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, так как он не справляется со своими обязанностями. Отмечается, что глава государства хочет найти более подходящего человека для ведомства, учитывая происходящее на Украине.