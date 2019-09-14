https://static.news.ru/photo/2ef53fcc-d6ea-11e9-afcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поступивший ему на подпись Избирательный кодекс, который был принят Верховной радой прошлого созыва.

Он посчитал, что положения документа не соответствуют конституции страны, не согласуются с базовыми законами этой сферы и не обеспечивают необходимой регламентации действий, следует из сообщения на сайте украинского парламента.

Политик передал депутатам 17 замечаний. Лидер полагает, что проект фактически сохраняет пропорциональную избирательную систему с закрытыми списками.

Ранее, как писал News.ru, лидер Радикальной партии страны Олег Ляшко сообщил, что Зеленский наложил вето на закон, предусматривающий передачу временной следственной комиссии в парламенте страны полномочий во время подготовки импичмента президента страны.