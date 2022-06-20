Зеленский отправил главу МИД в турне по Африке Зеленский сообщил о первом турне главы МИД Украины Кулебы по странам Субсахарской Африки

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первое турне министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки, пишет РИА Новости. По его словам, в ближайшее время в Африканском союзе приступит к работе спецпредставитель Киева для налаживания тесного взаимодействия стран.

Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады, — сказал Зеленский.

Он также пригласил представителей африканских стран посетить Украину с ответным визитом. Кроме того, он предложил подготовить совместную политико-экономическую конференцию Украина — Африка.

Ранее обозреватель Foreign Affairs Брюс Джонс написал, что все намерения США переманить страны Глобального Юга на свою сторону в украинском кризисе и обеспечить изоляцию России оказались тщетными. По его мнению, причина такого поведения ряда государств в том, что Соединенные Штаты десятилетиями игнорировали их интересы.

Упорное нежелание множества африканских стран занять проукраинскую позицию вызвано тем, что это рассматривается там как утрата части суверенитета, объяснил NEWS.ru африканист Евгений Корендясов. По его мнению, Россия представляет для них естественную альтернативу неоколониалистскому диктату Запада.